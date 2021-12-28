Омск, 28 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, в том числе 300 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в министерстве здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за весь период пандемии в Омской области выявлено 129 249 носителей коронавируса, выздоровели 113 665 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 1996 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в регионе было выявлено 380 носителей коронавируса, выздоровели 413 человек.