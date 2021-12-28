Пермь, 28 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Пермском крае 27 декабря обнаружили ещё 511 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Общее число заразившихся достигло уже 158 783 человека. В тяжёлом состоянии госпитализированы 216 пациентов. 90 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Вылечились уже 140 467 граждан. А число умерших от COVID-19 достигло 7409 человек.