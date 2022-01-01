Москва, , 01:10 — REGNUM В 2022 году в России впервые можно будет получить социальный налоговый вычете за занятия спортом, сообщает ИА REGNUM.

Вычет будет действовать в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.

На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом.

Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Налоговый вычет также можно получить при покупке лекарств, за траты на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.

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