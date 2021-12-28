Кызыл, 28 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Правительство России выделило из резервного фонда 46,5 млн рублей на поддержку больниц Тувы, борющихся с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, деньги пойдут на ремонт и замену оборудования и закупку расходных материалов и средств защиты медиков.

Government.ru Посещение республиканской больницы Тувы

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Глава республики Владислав Ховалыг поручил минздраву проконтролировать обеспечение медицинских учреждений за счёт этих средств. В частности, он призвал обратить особое внимание на организацию работы пунктов вакцинации и лабораторных служб в новогодние выходные.

«Руководители органов исполнительной власти и председатели администраций кожуунов должны лично контролировать соблюдение ограничительных мероприятий в период длительных, выходных дней в начале 2022 года», — отметили в правительстве.

Напомним, в республике с начала декабря фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. На минувшей неделе с 20 по 26 декабря зарегистрировано 107 новых носителей, что на 14 случаев ниже показателей предыдущей недели.