Вологда, 28 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали 11 человек, всего с начала пандемии инфекция унесла 2 935 жизней, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 27 декабря коронавирус выявили у 235 человек, общее число случаев COVID-19 выросло до 99 388.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки жертвами ковида стали 935 человек.