Багдад, , 13:12 — REGNUM Федеральный суд Ирака отклонил апелляцию на итоги парламентских выборов в стране, поданную коалицией партий «Аль-Фатех». Об этом сообщает телеканал Al-Sumariya.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, лидер коалиции Хади Аль-Амири заявил о приверженности решению Федерального суда по ратификации результатов выборов, отметив, что его решение послужит «в интересах стабильности Ирака».

«Апелляции, которые мы подали в суд, были убедительными, логичными и приемлемыми. Если бы мы подали их в любой суд в любой стране, которая уважает демократию, этого было бы достаточно, чтобы отменить результаты выборов. Несмотря на все это, мы подтверждаем нашу приверженность решению суда, который подвергся сильному внешнему и внутреннему давлению», — заявил Аль-Амири.

В свою очередь лидер победившего на выборах «Садритского движения» Муктада ас-Садр приветствовал решение суда и призвал «Аль-Фатех» отказаться от спекуляций на теме выборов.