Ханты-Мансийск, 28 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 28 декабря обнаружено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 180.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 37 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 28 декабря подтвердили 95 390 случаев заражения коронавирусом, вылечились 88 734 человека, скончались 1966 (восемь за минувшие сутки).