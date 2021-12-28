Хартум, 28 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Глава военного «Переходного суверенного совета» Судана генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан заявил о начале подготовки к парламентским выборам в стране. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на официальное заявление совета.

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По его словам, в стране стремятся к «избирательному процессу, который приведет к консолидации народа и перехода к демократии, а также к обеспечению участия граждан в выборе законного правительства с помощью урн для голосования».

Представители «Переходного суверенного совета» рекомендовали местным властям начать информирование о выборах через различные средства массовой информации, а также подготовить материально-технические требования и избирательные материалы.

В «Переходном суверенном совете» рассчитывают, что выборы, дата проведения которых назначена на январь 2023 года, позволят закончить политический кризис в стране.