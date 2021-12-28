В Ульяновской области переболели ковидом ещё 157 человек
Ульяновск, 28 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области вылечились от ковида ещё более 150 человек. Такую обновлённую статистическую информацию публикует оперштаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 28 декабря, в регионе выявлены ещё 260 носителей новой коронавирусной инфекцией, всего в Ульяновской области официально подтверждено 119 948 случаев заражения.
Вылечились в регионе 113 892 жителей, из них за последние сутки победили коронавирус 157 человек. Доля выздоровевших составила почти 95%.
Напомним, более 1,5 тыс. медицинских работников Ульяновской области приняли участие в программе оздоровления и отдыха «Спасибо медикам!»
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области от ковида умерли 3736 жителей, что составляет 3,11% от общего числа выявленных случаев заражения.