Псков, 28 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Псковской области за последние две недели декабря число пациентов с ковидом на амбулаторном и стационарном лечении снизилось в два раза. Об этом 28 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Девушка в маске

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По его словам, число болеющих снизилось до 2,1 тыс. пациентов.

«Тенденция хорошая, но расслабляться, безусловно, ещё рано», — отметил он.

По данным регионального штаба, за минувшие сутки в Псковской области было выявлено 152 новых случая заражения, это столько же, сколько за день до этого. Вместе с тем число выписанных по выздоровлению за сутки почти в четыре раза превысило количество новых случаев инфицирования — выписано 606 человек. Также за прошедший день в регионе было зарегистрировано восемь смертей от ковида, что на две больше, чем за день до этого.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 70 824 местных жителя. Выздоровели 65 145 человек, умерли 1239 жителей.