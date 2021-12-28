Ульяновск, 28 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд регистрируют одинаковое количество смертей от ковида. Это следует из данных федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 28 декабря, в регионе 27 декабря от осложнений, вызванных ковидом, скончались 14 пациентов — столько же, сколько умерли 26 декабря. Всего последний месяц умирали не менее десяти ковидных больных в сутки.

Таким образом, количество жертв пандемии в Ульяновской области достигло 3736 человек. Это составляет 3,11% от общего числа заболевших.

Напомним, на поддержку системы ОМС дополнительно направлено 797,4 млн рублей. Средства будут выделены на оказание медицинской помощи, в том числе пациентам с коронавирусом и подозрением на COVID-19. Всего из федерального бюджета регион получил почти 2 млрд рублей развитие системы обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников переведены все службы. Кроме того, меняется формат работы учреждений здравоохранения.