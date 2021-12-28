Москва, , 12:43 — REGNUM Больше всего в новогоднюю ночь жителей России раздражают праздничные фейерверки, петарды и шум (19%). Ничего не раздражает 28%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Фейерверк Дарья Драй © ИА REGNUM

Слишком много алкоголя и нетрезвых людей вокруг нервируют 10% опрошенных, одно и то же по телевизору, нечего смотреть — 7%. На недосып из-за ночных гуляний жалуются 3%.

У 2% навивает грусть в новогоднюю ночь одиночество. Ещё 2% огорчаются из-за того, что праздник слишком быстро заканчивается. 23% назвали другие причины для раздражения в ночь с 31 декабря на 1 января.

Опрос проведён 14—17 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 391 населенном пункте.

ИА REGNUM сообщало, 70% жителей РФ полагают, что 2022 год будет удачным или хорошим для них лично. 52% считают, что будущий год будет позитивным для всей страны.

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