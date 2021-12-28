Киев, 28 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день большая часть ключевых решений в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовлена и готова к тому, чтобы ее приняли. Об рассказал этом 28 декабря в интервью «РБК Украина».

Дмитрий Кулеба

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«Если говорить в целом об урегулировании, то в контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию. Там уже не о чем говорить, оно уже столько раз все обговорено и написано. Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня», — сказал он.

Также Кулеба добавил, что в данный момент якобы идет «заговаривание процесса» в этом вопросе.

«Уже все параметры ключевых договоренностей, чтобы полностью прекратить огонь, открыть КПП, освободить пленных, двигаться дальше по политическому треку — они все понятны. Переговорщики уже продемонстрировали свои лучшие качества», — добавил глава МИД Украины.

При этом он обвинил Россию в том, что она якобы «держит почти все в стоп-режиме», выжидая самый благоприятный для себя момент.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.