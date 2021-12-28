Мурманск, 28 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки выявлено 163 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 91 404, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+87) и Североморск (+21). Всего на лечении находятся 14 549 ковид-пациентов.

За сутки в Мурманской области скончались четыре ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2756.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 21 922 человек.