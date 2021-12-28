Канберра, 28 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Мороженое от австралийских производителей становится все более популярным по всему миру, поскольку уровень экспорта молочного продукта в течение 12 месяцев, предшествующих 30 июню 2021 года, достиг рекордных 46 миллионов долларов. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Nine News.

(сс) ponce_photography Мороженое на палочке

В свою очередь федеральное правительство Австралии намерено поддержать отечественных производителей молочных продуктов, выделив 72,2 миллиона на поддержку фермеров.

Глава Ассоциации молочной промышленности Дэррил Кардона в эфире радиостанции 3AW поблагодарил власти за сотрудничество. По его словам, новые гранты помогут производителям экспортировать мороженое в новые страны и расширять свое присутствие на еще не освоенных рынках.

Отмечается, что австралийские производители мороженого прочно закрепились на рынках Малайзии, Тайваня, Гонконга, Китая, Филиппин, Таиланда и Южной Корее.