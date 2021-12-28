Саратов, 28 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие сутки от последствий заражений коронавирусом скончались 13 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 по состоянию на 28 декабря достигло 5012 случаев, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM) Пандемия

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь мужчин и шесть женщин в возрасте от 44 до 92 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 132 166 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 119 082 человека.

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