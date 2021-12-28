Красноярск, 28 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедши сутки скончались 37 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 8507 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено уже 171 425 носителей коронавируса (+487 за сутки), выздоровели 155 414 человек (+554).