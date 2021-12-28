Пенза, 28 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Пензенской области общее число выявленных заражений коронавирусом по состоянию на 28 декабря достигло 101 060 случаев, за прошедшие сутки заболели 273 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в торговом центре

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Накануне в регионе коронавирус выявили у 287 жителей. Выздоровели с начала пандемии 81 068 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 684 человека.

Скончались всего 4598 пациентов с коронавирусом, из них 11 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемиологического сезона в Пензенской области зарегистрировали 10 случаев гриппа, из них восемь приходится на А (H3N2), два случая гриппа А не расшифрованные.

Читайте также: В Пензенской области растёт заболеваемость ОРВИ