Москва, , 12:16 — REGNUM Российские учреждения здравоохранения в текущем году стали оказывать медицинскую помощь в объёме, больше чем на четверть превышающем прежний показатель. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 28 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

«Объёмы оказания медицинской помощи [в 2021 году] выросли больше чем на 25% в федеральных учреждениях. Это уникальная вещь», — сказал министр.

По словам Мурашко, уже более 78 млн жителей России получили первый компонент вакцины от коронавируса. Хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Мурашко заявил, что в мире есть всё необходимое, чтобы справиться с пандемией коронавируса.

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