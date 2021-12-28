Кабул, 28 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Минарет Джам, одно из величайших архитектурных сокровищ Афганистана, находится под угрозой обрушения. Согласно оценке, 800-летний минарет, объект Всемирного наследия ООН, находится в «опасном и тревожащем» состоянии.

david adamec Фрагмент Джамского минарета

Археологи опасаются, что минарет высотой 64 метра за зиму разрушится, а холод и влажность еще больше повредят кирпичную конструкцию.

Рори Стюарт, бывший министр международного развития в правительстве Великобритании, заявил газете Guardian, что разрушение минарета в Горе будет «трагедией».

Стюарт, посетивший минарет в 2002 году сразу после свержения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвал его «одним из самых важных памятников в Центральной Азии».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что «пытаются» восстановить минарет.

«Мы провели переговоры с двумя учреждениями, одно из которых связано с ЮНЕСКО, с просьбой отремонтировать минарет», — сказал BBC пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Стюарт назвал минарет «самой красивой, достойной восхищения и выдающейся данью погибшей цивилизации».

«Его утрата будет одной из величайших культурных потерь за последние 50 или 60 лет», — подчеркнул он.

Этот кирпичный минарет был построен в конце XII века в долине Сабал-Ору, в месте слияния рек Герируд и Джамруд. Минарет имеет форму трёх расположенных друг над другом цилиндров, покоящихся на восьмиугольном фундаменте. Всё здание покрыто замысловатой резьбой из сур Корана.

Минарет Джам, один из шедевров Гуридского султаната, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году, но считается, что за 18 лет организация мало что сделала для восстановления сооружения.

Историки считают, что минарет был построен в месте под названием Фирузкух, городе, разрушенном сыном Чингисхана, и предполагают, что он является одним из остатков поселения.

Минарет Джам был построен во время правления султана Гиас ад-Дина (558−599 гг. Хиджры, соответствует 1163−1202 гг. христианского летоисчисления), одного из величайших султанов династии Гуридов, и, как говорят, был построен по образцу аналогичного минарета в Дели, Индия.

Предыдущее афганское правительство ранее направило в провинцию Гор делегацию археологов и представителя ЮНЕСКО для проверки состояния минарета.

Археологи предупреждали о состоянии минарета в течение многих лет, и недавнее исследование, проведенное Сетью развития Ага Хана, показало, что наводнения в 2019 году привели к перемещению грязи и отложений в фундамент.

Согласно данным сети, «с наступлением зимы влажные кирпичи фундамента минарета подвергаются обледенению, которое наносит больший ущерб структуре шаткого минарета, а отложение, нанесенные наводнением, поднимают русло реки. Это означает, что следующие наводнения приблизятся к фундаменту здания». Это приведет к погружению части неустойчивого минарета под воду, что чревато его полным обрушением.

Чиновники в провинции Гор говорят, что ремонт и защита минарета требуют больших затрат, а местное правительство не обладает такими средствами.

Недавно местный губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил, что минарет является достоянием не только Гора, но и всего мира, и что минарет может рухнуть, если министерство информации и культуры правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или международные организации не обратят на него внимания.

После наводнения 2009 года ЮНЕСКО получила 1,9 миллиона долларов на спасение минарета от Международного союза защиты культурного наследия в зонах конфликтов. Пока непонятно, как ЮНЕСКО будет работать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом отношении.