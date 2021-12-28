Симферополь, 28 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Порты Керчи и Феодосии будут переданы в федеральную собственность. Об этом 28 декабря на пресс-конференции заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Мы передаём Керченский и Феодосийский морские порты в федеральную собственность при сохранении штатной численности трудового коллектива», — подчеркнул Аксёнов.

Решение принято в целях обеспечения загрузки портов, пояснил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов проводит большую ежегодную пресс-конференцию по итогам работы в 2021 году.