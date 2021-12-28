Красногорск, 28 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 28 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 1574 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 42 случая меньше аналогичного показателя 27 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1616 человек, а днем ранее — у 1565 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 28 декабря в России было выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусом.