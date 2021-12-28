Барнаул, 28 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Алтайском крае по состоянию на 28 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 150 850 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 655 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцина

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Из общего числа привитых 67 042 жителя региона получили первую прививку (на 306 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 027 099 (+844 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 56 709 ревакцинированных (+87 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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