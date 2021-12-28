Абакан, 28 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Ещё часть ковидных коек сократят в Хакасии до Нового года. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в республиканском министерстве здравоохранения.

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По данным минздрава, за прошедшие сутки в Хакасии в стационары красных зон госпитализировали 57 человек. Выписаны 103 пациента. На кислороде находятся 336 человек, на ИВЛ — 52. Суточное потребление кислорода снизилось до 5 тонн.

Коечный фонд в «красных зонах» постепенно сокращают. До Нового года перепрофилирование коснётся Республиканской больницы им. Ремишевской. При этом уровень свободного коечного фонда в новогодние праздники будет оставаться в пределах 20%.

На сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 909 коек для ковид-пациентов, из них занято 629. Доля свободного коечного фонда — 31%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 35 989 носителей коронавируса.