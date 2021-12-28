Москва, 28 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Монополия IT-гигантов, в том числе «Яндекса», давно превратилась в серьезную проблему для государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

«Сколько можно закрывать глаза на бесправие миллионов работников и делать вид, что они самозанятые? Монополия IT-гигантов давно превратилась в серьёзную проблему для государства, ни перед обществом, ни перед собственными работниками они никакой ответственности не несут. Этой ситуации пора положить конец», — заявил Миронов.

Он ожидает оперативной работы над законодательством в сфере платформенной занятости.

«Пока закон о платформенной занятости не готов, призываю Роструд и все заинтересованные ведомства рассматривать отношения между самозанятыми (таксистами, курьерами, грузчиками, мастерами по ремонту и так далее) и цифровыми платформами как трудовые», — отметил парламентарий.

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