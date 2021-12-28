Москва, 28 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ситуация с забастовкой сборщиков еды в Кемерово требует немедленного реагирования Роструда и прокуратуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры Яндекс.Еда

«Призываю Роструд и прокуратуру немедленно отреагировать на ситуацию с забастовкой курьеров «Яндекс.Еды» в Кемерово. Фиктивная самозанятость проявила себя во всей красе: людям снижают зарплаты, выставляют бесчеловечные условия труда и людоедские штрафы», — возмущен Миронов.

По его убеждению, занятость через цифровые платформы должна регулироваться теми же правилами, что и обычный трудовой договор.

Ранее курьеры «Яндекс.Еды» в Кемерово заявили о готовности к забастовке, причиной недовольства стал новый график, из-за которого их средний заработок упадет с 26 тыс. до 16 тыс. рублей в месяц.