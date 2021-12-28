Москва, , 11:33 — REGNUM Уровень жизни в России будет падать. Такой прогноз 28 декабря сделал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом парламентарий призвал е верить официальным данным и прогнозам относительно уровня роста экономики и благосостояния граждан.

«Официальные прогнозы невменяемые. Они не правильные или неправильные. Они — невменяемые. Уровень жизни будет падать. Здесь вопросов никаких нет», — сказал Делягин.