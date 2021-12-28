Ставрополь, 28 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за последние полгода. За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 257 жителей края. Об этом сообщил 28 декабря губернатор региона Владимир Владимиров. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло 124 990 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Снизилась в крае и смертность от последствий заражения опасным вирусом. Так, за прошедшие сутки она составила 20 человек, сутками ранее скончался 21 житель субъекта РФ. Такие показатели последний раз фиксировались в сентябре 2021 года, после чего число случаев летального исхода на Ставрополье резко возросло, достигнув пикового значения 18 ноября, когда умерли от COVID-19 45 человек. Общее число умерших в крае составляет 6018 человек.

За последние дни на Ставрополье отмечается резкий рост числа выздоровевших. Так, за прошедшие сутки их было выписано 717 человек, а 25 декабря был зафиксирован рекорд — 969 выздоровевших от COVID-19 в сутки.