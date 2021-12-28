Тбилиси, , 11:19 — REGNUM Пенитенциарная службы Министерства юстиции Грузии отложила выписку из военного госпиталя в Гори бывшего президента республики Михаила Саакашвили из-за его чрезмерного волнения. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Саакашвили и галстук Цитата из видео на YouTube

Сообщается, что экс-президента попытались вернуть в тюрьму в Рустави 27 декабря, так как курс его лечения после голодовки был завершён. Но перевод приостановили, так как бывшему лидеру страны стало плохо.

«На фоне волнения у него стало играть давление, из-за чего Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отсрочить законное решение о его переводе», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что врачи, наблюдающие за состоянием здоровья Саакашвили, и его соратники 27 декабря стали сообщать, что их не пускают в камеру к экс-президенту. Позже бывший грузинский лидер сообщил в соцсети Facebook, что его пытались перевести «силой», но он потерял сознание. После этого его не стали забирать из госпиталя.

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