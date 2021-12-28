Москва, 16 мая, 2014, 01:41 — ИА Регнум. Главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу стали в прошлом году самыми заметными медиафигурами среди федеральных министров. Замыкает тройку самых популярных в масс-медиа министров руководитель Минфина Антон Силуанов . Индикатор медиарынка - компания "Медиалогия" подготовила рейтинг упоминаемости членов правительства в СМИ с мая 2013 по май 2014 года, пишут "Известия".

Во второй год работы правительства Дмитрия Медведева имена главных ньюсмейкеров среди его подчиненных остались прежними, радикальных изменений не произошло. Если в 2012-2013 годах фаворитом СМИ был незадолго до этого назначенный министром обороны Сергей Шойгу , то в новом рейтинге "Медиалогии" он сместился на вторую позицию, со значительным отрывом уступив пальму медийного первенства другому тяжеловесу российского правительства - главе МИДа Сергею Лаврову, год назад довольствовавшемуся вторым местом.

Из социального блока самый высокий рейтинг у министра здравоохранения Вероники Скворцовой , она на девятой позиции с индексом 12 965. Это на две строчки ниже, чем год назад. А вот ее коллеги по "социалке" - главы Минтруда и Минобранауки Максим Топилин и Дмитрий Ливанов - оказались главными медийными открытиями второго года работы правительства. Топилин прибавил шесть позиций, разместившись на 10-м месте (10 976), а Ливанов взлетел на семь строчек (15-е место, 7180).

Главными неудачниками в плане освещения их деятельности в СМИ стали глава Минсвязи Николай Никифоров , слетевший на девять строчек в рейтинге (14-е место) и руководитель Минсельхоза Николай Федоров (минус 10 позиций, 20-е место). Также сильно потускнели в медийном зеркале образы министра по "Открытому правительству" Михаила Абызова (18-е место) и главы Минюста Александра Коновалова (22-е место). Оба опустились на четыре строчки.