Абакан, 28 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Ещё 15 жителей Хакасии стали жертвами COVID-19, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперативного штаба, скончались восемь женщин в возрасте от 65 до 95 лет и семеро мужчин в возрасте от 39 до 97 лет.

С начала 2021 года в Хакасии умерли уже 1587 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлен 101 носитель коронавируса, выздоровели 320 человек.