Кемерово, 28 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Кемеровской области определило график работы для медорганизаций первичного звена на время новогодних праздников. Он уточнён с учётом снижения числа обращений в красные зоны поликлиник и вызовов на дом — в среднем на 25%.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

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«1, 7 и 9 января поликлиники региона работать не будут. 31 декабря, 2 и 6 января приём будут вести с 08:00 до 14:00 (время местное), все остальные праздничные дни (3, 4, 5 и 8 января) поликлиники работают в обычном режиме — с 08:00 до 18:00», — уточнили в минздраве.

При этом неотложную помощь в эти дни можно будет получить как в поликлиниках, так и на дому.