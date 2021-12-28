Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Задолженность по зарплате и отпускам перед сотрудникам ОАО «Метрострой», который ранее судом был признан банкротом, будет выплачена в полном объеме до конца 2021 года. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Ника Егорова Зарплата

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительством города и руководством АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС), который заменил банкрота на строительстве метро, разработана «Дорожная карта», которая позволит ликвидировать задолженность перед сотрудниками «Метростроя». Речь идет о невыплаченной премиальной части заработной платы за сентябрь текущего года и компенсации за неиспользованные отпуска, положенные работникам при увольнении, а также заработной плате за период с 1 по 11 октября. Общая сумма задолженности — 470 млн рублей включая налоговые отчисления.

24 декабря ОАО «Метрострой» получил первый транш авансовых платежей от АО «Метрострой Северной Столицы» (АО МССС) в размере 270 млн рублей в рамках долгосрочного договора аренды за оборудование, что позволило конкурсному управляющему перечислить средства на банковские карты сотрудников компании.

Оставшаяся часть задолженности — около 200 млн рублей — будет направлена после перечисления на счет МССС аванса на продолжение строительства двух линий городского метрополитена — Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской. Второй транш проведут 28 декабря. Схема погашения будет аналогичной — МССС оплатит долгосрочную аренду техники и оборудования ОАО «Метрострой», а из этих средств будут полностью выплачены долги перед метростроевцами.

«Если не последует никаких технических сбоев, конкурсный управляющий полностью рассчитается с сотрудниками до конца декабря 2021 года», — отметили в Смольном.