Тюмень, 28 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Тюменской области перед Новым годом будут держаться умеренные морозы с дневными температурами до — 20 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Ночью 29 декабря ожидается — 21… — 26 °C, при прояснении до — 31 °C. Днём — 17… — 22 °C, без осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с.

30 декабря ночью аналогично ожидается — 21… — 26 °C, при прояснении до — 31 °C. Днём будет относительно теплее: — 14… — 19 °C.

За день до Нового года ночью ожидается — 17… — 22 °C, днём — 11… — 16 °C. Синоптики прогнозируют небольшую метель до 10 м/с.