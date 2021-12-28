София, , 10:00 — REGNUM Болгарская полиция области задержала троих вандалов, срубивших 17-метровую ель у здания мэрии населенного пункта Гулянци в Плевенской области (Северо-Центральный район Болгарии). Об этом 28 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, задержанные оказались безработными местными жителями, отпилившими у срубленного новогоднего дерева двухметровую верхушку и продавшими ее перед Рождеством на рынке в Плевене. При этом ель считалась городской достопримечательностью и находилась под охраной государства.

Ведется следствие. Если вина злоумышленников будет доказано полностью, их ждет тюремное заключение на срок до двух лет.