Пекин, , 09:47 — REGNUM Мегапроект по отводу воды на сегодняшний день принес пользу более чем 13 млн жителей Пекина, сообщило местное управление водного хозяйства, передает 27 декабря агентство Синьхуа.

Пекин

По данным Управления водных ресурсов Пекина, в рамках проекта отвода воды с юга на север за последние семь лет из крупных рек юга страны в столицу страны было перекачано более 7,3 млрд кубометров воды. Пекин, где проживает более 21 млн жителей, уже давно страдает от нехватки воды. Вода с юга стала основным источником для города.

По состоянию на 27 декабря рамках проекта в общей сложности 13 гидротехнических сооружений получили воду, что частично уменьшило нехватку воды, с которой сталкивается Пекин. К середине декабря глубина залегания грунтовых вод в равнинных районах Пекина составляла в среднем 16,52 метра, что в совокупности на 9,14 метра больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Проект отвода воды с юга на Север предусматривает три маршрута. Средний маршрут, наиболее известный из трех, поскольку он подает воду в столицу страны, начинается от водохранилища Даньцзянкоу и проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем добраться до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду 12 декабря 2014 года.

Восточный маршрут доставляет воду из провинции Цзянсу на востоке Китая в такие районы как Тяньцзинь и Шаньдун, в то время как западный маршрут находится на стадии планирования и еще не построен.