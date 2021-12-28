Челябинск, 28 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Челябинской области 27 декабря обнаружили 502 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 145 330 случаев заражения. Излечились 135 333 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 2733 человека. А скончались от ковида ещё 27 граждан.