Улан-Удэ, 28 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Все скончавшиеся, как отмечается, были старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2402.

По данным на 28 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 1071 пациент, состояние 866 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 124 тяжёлых больных, 67 подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 2109 человек лечатся в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1497 коек: занято — 1071, свободно — 426 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%», — отметили в оперштабе.