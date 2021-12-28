Саратов, 28 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 308 человек, днем ранее заболели 303 жителя. Общее количество заражений по состоянию на 28 декабря достигло 132 166 случаев. Выздоровели всего 119 082 пациента, за сутки выписали 617 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 62 пациентов, с признаками ОРВИ — 246 человек. На стационарном лечении находятся 1388 человек, на амбулаторном — 6684.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 135 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 105 пациентов, до 20 лет — 33 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области проведено 3 045 390 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 2 817 343 человека.

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