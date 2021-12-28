Москва, 28 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На ремонт и оснащение российских школ будет направлено почти 92 млрд рублей. Эти средства будут выделены 80 регионам России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Школа

«В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 миллиарда рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

Планируется, что за счёт этих средств будут обновлены более двух тысяч учебных заведений страны.

«Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок», — пояснили в правительстве.

Отмечается, что в некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других — счёт идёт на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

Читайте также: Новосибирской области выделили 980 млн рублей на капитальный ремонт школ

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ до конца 2026 года планируется отремонтировать 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Старт программы намечен на 2022 год. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».