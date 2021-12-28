Абакан, 28 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 101 новый носитель коронавируса, выздоровели 320 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в региональном правительстве.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате для больных COVID-19

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В столице региона — городе Абакане — COVID-19 диагностировали у 36 человек, в Саяногорске — у 23, в Черногорске — у 10.

С 1 января 2021 года в Хакасии выявлено 35 989 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в республике было подтверждено 110 случаев заражения, выздоровели 22 человека.