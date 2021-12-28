Черкесск, 28 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии состоялась акция в поддержку медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. По окнами больниц для них прошел концерт с участием творческих коллективов республики. С импровизированной сцены, оборудованной на площадке грузового автомобиля, для врачей и медсестер городской больницы Черкесска и республиканской клинической больницы пели песни известные артисты, поднимая настроение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Медики, которые находятся не один день на передовой борьбы с коронавирусом, выйдя из корпусов на улицу, подпевали артистам. Из окон смотрели концерт пациенты ковидных госпиталей и врачи, находившиеся при исполнении своих должностных обязанностей. Концерт был организован по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» и министерства культуры республики.

«Это уже становится доброй традицией, в прошлом году артисты также порадовали своим выступлением. Такие мероприятия поднимают настроение пациентам, вселяют в них оптимизм и поддерживают моральный дух наших медиков, которые самоотверженно трудятся» — цитирует РИА «Карачаево-Черкесия» заместителя главного врача по лечебной работе КЧРКБ Фатиму Салпагарову.