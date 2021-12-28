Лима, 28 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Мирта Васкес и министр юстиции Гизела Ортис сегодня приветствовали предоставление экономической поддержки тем, кто серьезно пострадал при подавлении крупных социальных протестов в 2020 году.

Alex Proimos Полицейские в Перу

По словам Васкес, это «справедливая мера», признающая права человека для 66 граждан, получивших серьезные травмы во время митингов, которые заставили уйти в отставку президента Мануэля Мерино.

Она отметила, что решение, изложенное в указе, «дополняет необходимое расследование и наказание ответственных» за репрессии, имея в виду судебные процессы над группой полицейских разного ранга.

Ортис, в свою очередь, заявила, что постановление о поддержке является «важной мерой признания вреда, причиненного жертвам и их семьям».

«Правосудие должно восторжествовать, а те, кто несет прямую и моральную ответственность за эти убийства, должны быть наказаны, чтобы они никогда не повторились», — сказал Ортис.