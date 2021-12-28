Горно-Алтайск, 28 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай пункты вакцинации против коронавируса будут открыты в период праздников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, достигнутый уровень коллективного иммунитета в регионе ниже необходимого.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам зампреда правительства Динары Култуевой, всего в республику поступило более 158,6 тыс. доз вакцин, в том числе 5 тыс. на прошлой неделе. Привились к настоящему времени 105,1 тыс. человек, завершили вакцинацию 98,1 тыс. жителей.

Глава республики Олег Хорохордин также призвал жителей в период новогодних каникул ограничить число контактов, избегать мест скопления людей.

«Пандемия пока еще далека от завершения, опасность заражения сохраняется, и состояние нашего здоровья во многом зависит от нас самих», — подчеркнул он.