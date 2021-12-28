Красноярск, 28 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Два города Красноярского края — Красноярск и Минусинск — в последнюю неделю уходящего года живут под «чёрным небом». В городах объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Такие погодные условия продолжаются.

Jan-Peter Palmunen Дым

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28 декабря в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев обнародовал результаты проводимых ведомством исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки за последние три дня.

В Красноярске в 13 из 21 отобранной пробы фиксировалось превышение гигиенических нормативов по содержанию азота оксида (от 2,9 до 4,0 раз), азота диоксида (от 2,6 до 3,1 раза), взвешенных частиц РМ10 (от 1,4 до 1,9 раза) и РМ2,5 (от 2,6 до 3,5 раза).

В Минусинске 20 из 36 исследованных проб не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию взвешенных веществ (превышение от 1,04 до 3,8 раза) и углерода оксида (от 1,2 до 1,6 раза).

Горяев обратил внимание на то, что «в условиях кратковременного ингаляционного воздействия возможно повышение риска для здоровья в части нарушения функций органов дыхания». В первую очередь стоит быть осторожными беременным женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями.

Во избежание вредных последствий жителям городов под «чёрным небом» советуют ограничить пребывание на улице в этот период, не открывать окна, проветривать помещения, избегать занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. При ухудшении самочувствия следует обращаться за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) в Красноярске объявлен с 25 по 29 декабря, в Минусинске — с 24 по 30 декабря.