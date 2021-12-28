Уфа, 28 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Снегопады и морозы до — 35 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Так, 28 декабря в регионе ожидается снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра в регионе днем может опуститься до — 20 °C.

29 декабря в Башкирии также может пройти снег. Температура воздуха ночью может опуститься до — 35 °C, днем — до — 23 °C.

30 декабря в республике также ожидается снег, ночь осадков не ожидается. Ночью температура воздуха может также опуститься до отметки — 35 °C, днем может потеплеть до — 11 °C.