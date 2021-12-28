Ташкент, 28 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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В сообщении отмечается, что визит главы Узбекистана совершается по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина.

В повестку дня мероприятия, проводимого по инициативе Владимира Путина, включены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

«На саммите лидеры подведут основные итоги года и обменяются мнениями о дальнейших приоритетах сотрудничества», — говорится в сообщении.