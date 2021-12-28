Сеул, 28 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи, США и Япония проводят консультации о возможности проведения трёхсторонних переговоров министров обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства Пу Сын Чхана.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По предварительным данным, встреча Со Ука, Ллойда Остина и Нобуо Киси состоится в середине января 2022 года на Гавайях.

Известно, что встреча министров обороны трёх стран состоится впервые за два года. Последняя встреча глав оборонных ведомств Южной Кореи, США и Японии прошла в ноябре 2019 года в Бангкоке (Таиланд).

Тем не менее существует вероятность того, что из-за штамма «Омикрон» трехсторонняя встреча пройдёт в онлайн-формате.