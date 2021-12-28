Кемерово, 28 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 337 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Как уточнил оперативный штаб региона, за это же время 306 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Кроме того, медицинскую помощь сейчас получают 7166 пациентов с COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находится 8643 человека.

Всего выявлено 84 298 носителей коронавируса, 75 432 человека выздоровели, 1700 пациентов скончались.