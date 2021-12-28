Кишинёв, , 08:19 — REGNUM Молдавия не собирается становиться членом НАТО, заявила молдавский президент Майя Санду 27 декабря в интервью телеканалу PRO TV.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она напомнила, что, согласно конституции, республика является «нейтральной страной». Кроме того, по словам Санду, в настоящее время у Кишинева нет подобных планов и Молдавия «не представляет какой-либо военной угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября из-за США в Молдавию прибыл американский самолет с военной техникой на сумму $5 млн.

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